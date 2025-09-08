Neues Stadion in München? TSV-1860-Präsident Mang will OB Reiter treffen

Gernot Mang möchte so schnell es geht mit OB Dieter Reiter an den Tisch und über die Stadionfrage sprechen. "Ja, das ist mein Ziel", sagt der Oberlöwe der AZ.

08. September 2025 - 18:00 Uhr

Spricht in der AZ über die Thematik rund um das Grünwalder Stadion: Gernot Mang. © IMAGO