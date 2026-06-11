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Neues Logo aufgetaucht: Spielt der TSV 1860 bald mit anderem Löwen auf der Brust?

Im Internet sind Bilder eines neuen Wappens des TSV 1860 aufgetaucht. Ist das der Joker des Vereins, um trotzdem mit dem Löwen auf der Brust spielen zu können? Schließlich gibt es eine kniffllige Markenproblematik im Streit mit Ismaik.
Christina Stelzl
Christina Stelzl |
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Das aktuelle Wappen des TSV 1860.
Das aktuelle Wappen des TSV 1860. © IMAGO/Ulrich Wagner

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