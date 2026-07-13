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Neuerung bei TSV 1860: Das gilt jetzt für Fans mit Dauerkarten

Nachdem der TSV 1860 erste Informationen zum (erneuten) Dauerkartenverkauf bekanntgegeben hat, verkünden die Löwen nun einen weiteren wichtigen Meilenstein für den Verkauf. Auf eine wichtige Nachricht müssen die Fans jedoch weiterhin warten.
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Die Westkurve des TSV 1860.
Die Westkurve des TSV 1860. © IMAGO/foto2press

Das Thema Dauerkarten für die kommende Spielzeit beschäftigt die Fans des TSV 1860 schon seit Wochen. Nun hat die neue Spielbetriebs-GmbH der Löwen einen weiteren Schritt bekannt gegeben.

Der e.V. teilte am Montagnachmittag mit: "Die TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH hat mit der LMS Sport GmbH einen Vertrag als künftigen Ticketing-Dienstleister geschlossen. Damit können in den kommenden Tagen die ersten Schritte für den Dauerkartenvorverkauf zur Regionalliga-Saison 2026/2027 eingeleitet werden. Mitglieder und Fans, die in der Erwartung einer Drittliga-Saison 2026/2027 bereits eine Dauerkarte bei der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA erworben haben, erhalten in einem begrenzten Zeitraum erneut ein Vorkaufsrecht für ihre angestammten Plätze."

Der Klub verweist des Weiteren auf seine offiziellen Kanäle für nähere Informationen und Fristen, die in den kommenden Tagen folgen sollen.

1860 kann noch keine Informationen zu den Drittliga-Dauerkarten geben

Schon am 8. Juli hatte das Präsidium der Löwen Informationen auf der Vereinsseite bekanntgegeben, unter anderem das genannte Vorkaufsrecht veröffentlicht. Damals hieß es:  "Alle, die bei der KGaA eine Dauerkarte für die nun ausfallende Drittliga-Saison 2026/27 bestellt haben, erhalten für die Regionalliga Bayern wieder ein Vorkaufsrecht." Zunächst werden alle Karten nur in digitaler Form erhältlich sein, physische Tickets werden schnellstmöglich nachgereicht.

Was mit den bereits gekauften Dauerkarten für die nun ausfallende Drittliga-Saison passiert, kann 1860 zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantworten. "Ob und in welcher Höhe Rückzahlungen zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen können, wird nach der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens durch den Insolvenzverwalter der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA geprüft und bewertet", schreiben die Löwen.

"Wir bitten um Verständnis, dass von Vereinsseite hierzu keine Aussagen getätigt werden können. Weder das Präsidium noch das Vereinsmanagement des TSV München von 1860 e. V. haben darauf einen Einfluss."

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6 Kommentare
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  • Peterauslaim vor 43 Minuten / Bewertung:

    @Emokid
    Bist du sicher, dass der Verein in der Regionalliga antritt? So wie es momentan aussieht eher nicht. Und wenn du meinst, eine Meinung sei stänkern, läuft bei dir einiges aus dem Ruder.

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  • AZ-Leser vor einer Stunde / Bewertung:

    Momentan hat 1860 überhaupt keine Mannschaften für die Regionalliga und für die Bayernliga. Die Bayernliga fängt ja schon am 17.07.26 (diesen Freitag) an. Für 2 Mannschaften werden die vorhandenen Spieler, sofern sie nicht der KG gehören, nicht ausreichen. Sieht ganz so aus, dass aus der Regionalliga dann ein Rückzug erfolgen muss. Dann wären in der Tat Gelder für die Dauerkarten erneuts verloren. Für jeden "Doppel-Dauerkartenbesitzer" wären das dann zwischen 600 - 900 Euro Totalverlust.

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  • Emokid vor 49 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von AZ-Leser

    Noch werden ja keine Karten verkauft. Wart halt mal ab.

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