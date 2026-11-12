Neuer Löwen-Fanclub gegründet – 6500 Kilometer entfernt von München

Rund 500 offizielle Fanklubs hat der TSV 1860 München und im Oktober 2026 kam ein neuer dazu – ziemlich weit von München entfernt.

Wenn die Löwen in der Regionalliga Bayern auf Torejagd gehen, fiebern nun auch Fans in New York mit.

Es läuft aktuell beim TSV 1860 München. Nach zuletzt drei Siegen in Folge belegen die Löwen nach 17 Spielen den zweiten Platz in der Regionalliga Bayern. Und auch bei den Mitgliederzahlen befinden sich die Sechzger auf einem Höhenflug. Am 22. September gaben die Löwen bekannt, dass der Verein erstmals die Marke von 30.000 Mitgliedern geknackt hat. Alleine seit der Mitgliederversammlung im Juni gab es einen Boom, mehr als 3.000 Männer und Frauen sind seitdem in den Verein eingetreten.

Löwen haben nun einen Fanklub in New York

Und auch die rund 500 Löwen-Fanklubs können sich über Nachwuchs freuen, und zwar dort, wo man es kaum vermutet hätte: in den USA, genauer gesagt in New York City. Im Big Apple hat sich im Oktober dieses Jahres der Fanklub 1860 Munich NYC gegründet und registrieren lassen. Er ist damit der erste offizielle Fanklub der Löwen in den USA.

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Der Fanklub will eine Gemeinschaft von Löwen-Fans in NYC aufbauen, Public-Viewing-Veranstaltungen und Stammtische organisieren und ein Stück Giesing nach New York bringen, wie er auf Instagram schreibt. "Egal, ob du ein eingefleischter Sechzger bist, als Deutscher im Ausland lebst oder als New Yorker den Verein gerade erst für dich entdeckst – jeder ist herzlich willkommen!", heißt es in dem Posting.

Sogar eine organisierte Gruppenreise nach München samt Besuch eines Spiels der Löwen im Grünwalder Stadion ist geplant.

Wie viele Mitglieder der frisch gegründete Fanklub hat, ist nicht bekannt, der Instagram-Account hat aber schon über 1600 Follower (Stand: 12. November).