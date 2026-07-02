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Neuer Chef für die neuen Löwen – was wird aus Paula?

Der TSV 1860 wandelt eine alte Mantel-GmbH zur neuen Spielbetriebsgesellschaft um, die seit Dienstag im Handelsregister eingetragen ist. Neuer Boss wird Probst, nach AZ-Infos soll KGaA-Boss Paula folgen.
Matthias Eicher |
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Manfred Paula ist derzeit Not-Geschäftsführer der insolventen KGaA. Nach AZ-Infos soll er mittelfristig Sportchef der neugegründeten TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH werden.
Manfred Paula ist derzeit Not-Geschäftsführer der insolventen KGaA. Nach AZ-Infos soll er mittelfristig Sportchef der neugegründeten TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH werden. © IMAGO/Ulrich Wagner

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