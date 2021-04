Neue Stadion-Regeln in München: Auf falscher Bühne

AZ-Lokalchef Felix Müller über die neuen Fußball-Regeln rund ums Grünwalder Stadion.

Politik wie Kabarett. Da wird KVR-Chef Thomas Böhle kritisiert, weil er einfach mal alle Fußballspiele zu Risikospielen erklären will. Und was macht Böhle, der Fuchs? Erklärt alle Spiele zu Risikospielen, streicht aber den Begriff. Schaut her, Kritik ernstgenommen!

Nun ja. Letztlich setzt Böhle weiter einfach um, dass die Polizei mehr Kompetenzen wünscht. Dabei geht es beim Fußball so friedlich zu wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und jetzt schafft man neue Verbote für die Treffpunkte der Löwenfans, wo sie selbst Bratwurst verkaufen (und hinterher den Müll aufräumen!)? Warum?

Möglich, dass die Regeln im Alltag kaum einen Unterschied machen. Möglich aber auch, dass sie zu viel mehr Polizeikontrollen führen. Eine Bierflasche in der Hand auf dem Weg ist erlaubt. Wenn man dabei zusammen singt, nicht mehr. Politik? Oder doch schon Kabarett?