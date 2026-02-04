Nicolai Walch hat seinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat des TSV 1860 verkündet. Die Entscheidung hat Auswirkungen auf die Mitgliederversammlung der Löwen im Juni.

Nach langjähriger Tätigkeit im Verwaltungsrat des Vereins sowie im Beirat der Geschäftsführungs-GmbH des TSV 1860 hat Nicolai Walch seinen Rücktritt verkündet.

"Nach langer Zeit in exponierter Stellung hatte ich schon seit längerer Zeit vor, meine Posten zur Verfügung zu stellen. Dazwischengekommen sind stets weitere Herausforderungen und es war vereinspolitisch gefühlt nie der richtige Zeitpunkt", teilte der 43-Jährige mit.

Dieser sei "nun zur anstehenden Mitgliederversammlung gekommen", sagte er mit Blick auf die am 21. Juni anstehende Veranstaltung, bei der nun drei anstatt zwei Nachrücker für den Verwaltungsrat gewählt werden. Bis dahin bleibt Walch noch im Amt.

Walch möchte auch nach seinem Ausscheiden den Gremien unterstützend zur Verfügung stehen

"Das Präsidium leistet harmonisch sehr gute und nachhaltige Arbeit und auch das Verhältnis zum Mitgesellschafter ist konstruktiv und entspannt bei gleichzeitig stets klarer Wahrung der Interessen des Vereins", so Walch: "In naher Zukunft stehen große Projekte an und neue Impulse werden dem Verein guttun." Zu den größten dürfte der anvisierte Ausbau des Grünwalder Stadions sein.

Walch sei sich sicher, "dass auch in anderer Konstellation der eingeschlagene Weg mit vollem Elan fortgeführt werden wird." Auch nach seinem Ausscheiden werde der Rechtsanwalt den Gremien bei Bedarf unterstützend zur Verfügung stehen, ließ 1860 wissen.