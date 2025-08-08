AZ-Plus
Interview

Neu-Löwe Voet scherzt: "Wer ist Musiala, den kenne ich nicht?"

Siemen Voet ist womöglich Sechzigs heimlicher Königstransfer. Der Belgier spricht im AZ-Interview über Landsmann Remco Evenepoel, den Nachbarn von der Säbener Straße und darüber, wo er bei sich noch Steigerungspotenzial sieht.
Ruben Stark |
Neu-Löwe Siemen Voet.
Neu-Löwe Siemen Voet. © IMAGO/Ulrich Wagner

