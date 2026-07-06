"Natürlich finde ich es schön": Kayabunar soll Vertrag beim TSV 1860 unterschreiben

Trainer Alper Kayabunar soll in den nächsten Wochen unter Vertrag genommen werden. Unterdessen drohen die Abgänge von Youngsters.

06. Juli 2026 - 22:02 Uhr

Beste Laune bei Löwen-Coach Alper Kayabunar. © IMAGO