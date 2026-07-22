Nächster Toto-Pokal-Gegner des TSV 1860 steht (eigentlich) schon fest

Der TSV 1860 steht in der zweiten Runde des Toto-Pokals, deren Begegnungen werden am Freitag ausgelost. Durch das "Wunschlos-Prinzip" kennen die Löwen aller Voraussicht nach bereits ihren nächsten Gegner.

Mit einem souveränen 5:0-Sieg gewann der neue TSV 1860 sein erstes Pflichtspiel am Dienstagabend gegen den SV Eintracht Berglern. Den historischen ersten Treffer erzielte Löwen-Kapitän Florian Niederlechner. Zudem konnten sich in der ersten Runde des Toto-Pokals Raphael Wach, Loris Husic und Doppelpacker Arian Ortivero Calderon in die Torschützenliste eintragen lassen.

Am Freitag um 12.30 Uhr findet die Auslosung der zweiten Runde statt, doch der Sechzig-Gegner steht (eigentlich) jetzt schon fest.

FC Wendelstein einzig verbliebener Kreis-Pokalsieger

Der FC Wendelstein löste durch ein 2:1 gegen den SV Unterreichenbach als einziger der insgesamt in Runde eins gestarteten 22 Kreis-Pokalsieger das Ticket für die nächste Runde. Dadurch darf sich der Landesliga-Aufsteiger aus dem Landkreis Roth nach dem "Wunschlos-Prinzip" des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) seinen nächsten Gegner aussuchen.

Die Löwen dürften der Topanwärter auf das begehrte Los sein und somit in der zweiten Runde vor den Toren Nürnbergs antreten. Aber auch die Drittligisten FC Ingolstadt, Würzburger Kickers und Jahn Regensburg könnten der nächste Gegner der Mittelfranken werden. Die Spiele der zweiten Runde sind für den 4./5. August angesetzt.