Häusler hat seinen Ende Juni ausgelaufenen Sponsoringvertrag beim TSV 1860 verlängert. Die Bereitschaft dazu hatte Geschäftsführer Michael Rappl gegenüber der AZ zuletzt bereits gezeigt: "Gerade, wenn der Wind von vorne bläst, darfst du nicht rückwärts laufen."

Gute Nachrichten von der Grünwalder Straße: Automobile Häusler bleibt dem TSV 1860 als Sponsor erhalten. Dies teilt der Autohändler auf seinen Social-Media-Kanälen mit. Der ursprüngliche Vertrag war Ende Juni ausgelaufen.

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Häusler war im Jahr 2022 in der Amtszeit von Finanzboss Marc-Nicolai Pfeifer Automobilpartner der Giesinger geworden. 2024 wurde die "bestens passende Partnerschaft mit Pferdestärke und Löwenkraft" um zwei weitere Jahre verlängert, bevor er in diesem Sommer ausgelaufen war.

Dass Häusler sein Sponsoring verlängern will, hatte Geschäftsführer Michael Rappl zuletzt bereits in der AZ angekündigt. "Als wir gemerkt haben, dass es mit den Löwen durch den Absturz leider den Bach runtergeht und auch noch der Hauptsponsor den Blauen den Rücken gekehrt hat, haben wir uns gesagt: Wir machen das anders. Wir bleiben den Löwen treu, wenn sie das auch wollen", so Rappl, der seine Löwen-Liebe mit einem Spruch zusammenfasst: "Gerade, wenn der Wind von vorne bläst, darfst du nicht rückwärts laufen. Wir wollen auch weiterhin an Sechzigs Seite sein und einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass es bald wieder vorwärtsgeht."