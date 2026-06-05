Nächster 1860-Hammer: Aktive Fanszene ruft zum Rückruf der Dauerkarten auf

Nach dem Zwangsabstieg des TSV 1860 in die Regionalliga Bayern ruft die aktive Fanszene der Löwen zum Rückruf der Dauerkarten auf. Eine drohende Insolvenz der KGaA wird somit weiter vorangetrieben.

Das Löwen-Drama zieht weiter seine Kreise, jetzt macht die hartgesottene Anhängerschaft wie erwartet mobil. Die aktive Fanszene des TSV 1860 ruft nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga Bayern zum Rückruf der bereits verkauften Dauerkarten auf.

"Auf diesem Wege informieren wir euch, dass wir als aktive Fanszene unsere Bestellungen für alle erworbenen Dauerkarten für die 3. Liga Saison 26/27 zurückfordern werden", rufen die 1860-Anhänger in einem Statement auf. "Durch die Kündigung des Kooperationsvertrags verliert die KGaA die Lizenz, die Mannschaft für die kommende Saison in der Regionalliga zu stellen. Somit verlieren alle Jahreskarten, die von der KGaA ausgegeben werden sollten, ihren Wert."

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"Wir sind der Verein – ohne Hasan": 1860-Fans hoffen auf eine Insolvenz der KGaA

Am Donnerstagabend gaben die Löwen bekannt, dass der Vertrag mit Hasan Ismaik nach 15 Jahren gekündigt wurde. "Der TSV 1860 München von 1860 e.V. hat den am 30. Mai 2011 geschlossenen Kooperationsvertrag mit der HAM International Limited aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung gekündigt", hieß es in der Pressemitteilung des e.V.

Die aktive Fanszene des TSV 1860 hofft nun, dass sich große Teil der Löwen-Anhängerschaft ihrem Vorhaben anschließt, um somit die drohende Insolvenz der KGaA, die zu 60 Prozent Hasan Ismaik (49 Prozent stimmberechtigte Anteile) und zu 40 Prozent dem TSV 1860 e.V. gehört, weiter voranzutreiben: "Wir laden euch ein den Schritt mit uns gemeinsam zu gehen und mit uns voraus zu schauen auf eine positive Entwicklung unserer Löwen ohne Fremdbestimmung und Investor. Freiheit für Sechzig! Wir sind der Verein – ohne Hasan."

Es sollen bereits über 8.000 Dauerkarten für die kommende Spielzeit verkauft worden sein. Bei einem Ticketpreis von 675 Euro auf der Haupttribüne, 660 Euro auf der Gegentribüne (Stehhalle) und 330 Euro in der Westkurve ist von einem mittleren einstelligen Millionenbetrag auszugehen.