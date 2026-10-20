Nächste Hiobsbotschaft für den TSV 1860: Gevorgyan fällt langfristig aus

Mark Gevorgyan hat sich im Derby gegen den FC Bayern II eine schwere Knieverletzung zugezogen und steht dem TSV 1860 monatelang nicht zur Verfügung.

Das Verletzungspech hat beim TSV 1860 erneut zugeschlagen! Wie der TSV 1860 am Dienstagvormittag bekannt gab, hat sich Mark Gevorgyan "eine schwere Knieverletzung zugezogen" und fällt "langfristig" aus. Dies geht aus einer eingehenden Untersuchung hervor.

Gevorgyan zog sich Verletzung im Derby zu

Der Verteidiger musste am Sonntag bei der Derby-Pleite gegen den FC Bayern II (2:4) in der 84. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. In den vergangenen acht Liga-Spielen stand der Sommerneuzugang in sieben Partien in der Startelf.

Der 21-Jährige ist der nächste langfristige Ausfall bei den Löwen. Zuletzt erwischte es Tunay Deniz, der sich nach AZ-Informationen erneut einen Kreuzbandriss zugezogen hat und für den Rest der Saison nicht mehr zur Verfügung stehen wird – dasselbe Schicksal droht nun Gevorgyan.