Nächste Drittliga-Spieltage angesetzt: TSV 1860 muss erneut am Montagabend ran

München - Die erste Saisonhälfte ist gespielt. Nun hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auch die Spieltage 26 bis 28 zeitgenau terminiert.

Auf den TSV 1860 warten zwei Duelle an einem Samstag sowie ein ungeliebtes Montagabendspiel: Am 12. Februar (14 Uhr) sind die Löwen zu Gast beim SV Meppen, ehe am 21. Februar (19 Uhr) die Sechzger den Halleschen FC zum Flutlicht-Duell im Grünwalder Stadion empfangen. Am 26. Februar (14 Uhr) müssen die Löwen beim FSV Zwickau antreten.

Alle terminierten Spiele des TSV 1860 im Überblick