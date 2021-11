Nächste Drittliga-Spieltage angesetzt: TSV 1860 beschließt das Pflichtspieljahr 2021 an einem Montagabend in Würzburg

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Spieltage 18 bis 25 nun zeitgenau terminiert. Mit dem Auswärtsspiel in Würzburg beschließt der TSV 1860 an einem Montagabend das Pflichtspieljahr.

München - Mehr als ein Drittel der Saison ist in der 3. Liga bereits gespielt. Nun hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auch die Spieltage 18 bis 25 zeitgenau terminiert.

Der TSV 1860 tritt Anfang Dezember zwei Mal an einem Samstag an: Am 4. Dezember (14 Uhr) empfangen die Löwen den 1. FC Magdeburg, am 11. Dezember (14 Uhr) sind die Sechzger zu Gast bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund.

Mit dem Montagabendspiel bei den Würzburger Kickers beschließen die Löwen am 20. Dezember (19 Uhr) das Pflichtspieljahr 2021. Im neuen Jahr muss der TSV 1860 zunächst zwei Mal samstags antreten. Am 15. Januar (14 Uhr) geht es daheim gegen Wehen Wiesbaden, am 22. Januar (14) kommt es zum Stadtduell gegen Türkgücü München.

Es folgt ein Flutlichtspiel an einem Dienstagabend im Grünwalder Stadion (25. Januar, 19 Uhr) gegen den 1. FC Kaiserslautern. Die letzten zwei terminierten Partien finden jeweils an einem Sonntag statt: Am 30. Januar (13 Uhr) bei Viktoria Köln und am 6. Februar (13 Uhr) gegen Eintracht Braunschweig.

Alle Spiele des TSV 1860 können Sie übrigens auch in der anstehenden Saison, wie gewohnt, bei uns im Liveticker verfolgen!

Alle terminierten Spiele des TSV 1860 im Überblick