Nach wochenlangem Schweigen: 1860-Boss Paula spricht wieder

1860-Boss Manfred Paula spricht bei Sechzigs Auftakt über das Duell in Schweinfurt, die Insolvenz und die Neulöwen.

02. August 2026 - 18:04 Uhr

Geschäftsführer des TSV 1860: Manfred Paula. © IMAGO/Ulrich Wagner