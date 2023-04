Nach Sieg gegen Osnabrück: TSV-1860-Coach Jacobacci lobt Teamleistung

Der TSV 1860 gewinnt erstmals ein Heimspiel unter Maurizio Jacobacci. Nach der Partie hielt der Löwendompteur eine Lobesrede an seine Mannschaft.

Drei Spiele musste Maurizio Jacobacci warten, bis er den ersten Heimdreier als Löwencoach einfahren konnte. Gegen den VfL Osnabrück war es dann endlich so weit. Der TSV 1860 gewann durch eine gute Teamleistung und einen überragenden Auftritt von Doppeltorschütze Joseph Boyamba mit 3:0 gegen die Niedersachsen.

Jacobacci seine Spieler: "haben effektiv sehr viel umgesetzt"

Umso glücklicher zeigte sich der Löwendompteur nach der Partie am "Magenta Sport"-Mikrofon: "Ich bin wirklich sehr froh und glücklich. Die Mannschaft hat effektiv sehr viel umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Ich bin mega stolz auf das Team und die Leistung, die sie gebracht hat."

Jacobacci mit Sonderlob für Treffer von Boyamba

Bei seiner Lobeshymne hob der 60-Jährige vor allem Boyamba hervor, dem Jacobacci in den letzten Wochen frischen Wind eingehaucht hatte. "Ich hab ihm gesagt, was Sache ist und er hat die Chance, die er bekommen hat, auch wahrgenommen", so der Italo-Schweizer. Vor allem die beiden Treffer taten es Jacobacci an: "Die zwei Tore sind fantastisch. Wir sind wirklich glücklich, dass er die Leistungen abrufen kann."

Eine ähnliche Leistung wünscht sich der Löwendompteur auch in den nächsten Wochen von Boyamba und Co.. Dafür ist laut Jacobacci vor allem eines wichtig: "Entscheidend ist für mich immer das nächste Spiel. Wir müssen einfach die Spiele genießen und Freude haben zu verteidigen. Und wenn man den Ball hat müssen wir diese Nadelstiche und Offensivaktionen starten, wie wir sie gegen Osnabrück gestartet haben." Gelingt das auch nächsten Samstag bei Wehen Wiesbaden, steht dem dritten Sieg in Folge für den TSV 1860 nichts im Wege.