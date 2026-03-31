Der TSV 1860 gewinnt auf der Regiotour gegen Landesligist FC Dingolfing mit 2:1.

Zähe Partie gegen wackere Hausherren mit Ultra-Nachwuchs an der Bande - dennoch siegt 1860 knapp mit 2:1 beim FC Dingolfing Fotos: Simon Kerda, FCD auf Instagram

"Gepasst hätte das zu keinem Zeitpunkt", sagte Markus Kauczinski, Trainer des TSV 1860, ehrlich über das Duell bei Landesligist FC Dingolfing im Rahmen der für Fans und Gegner kostenlosen "Regiotour", bei der 1860 am Dienstagnachmittag nach Spielen in Amberg und Passau auf der dritten von insgesamt vier Stationen über die ganze Saison hinweg in Niederbayern Halt machte.

Sechzig gerät in Dingolfing in Rückstand

Prompt setzte es in der ersten Hälfte für Sechzigs B-Elf vor 2350 Zuschauern einen 0:1-Rückstand, weil Dingolfings Daniel Hofer einen Zusammenprall von Torhüter Paul Bachmann und dessen Junglöwen-Kollegen Finn Fuchs bestrafte (16.). Marvin Rittmüller (61.) und Tim Danhof (79.) drehten das Spiel zugunsten des spendablen Favoriten.

Eigentlich hätte der Chefcoach an diesem Tag zum Auftakt der Vorbereitung auf das eminent wichtige Heimspiel am Samstag gegen den SV Waldhof Mannheim (14 Uhr, im AZ-Liveticker) gebeten. So verschaffte er fast allen Löwen Spielpraxis.