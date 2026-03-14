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Nach Remis: 1860 München weiter im Aufstiegsrennen dabei

1860 München verpasst den sechsten Sieg in Folge, bleibt aber im Rennen um die 2. Liga. Was der Coach über die Chancen und den Druck der letzten neun Spiele sagt.
dpa |
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Markus Kauczinski hat 1860 München zurück ins Aufstiegsrennen geführt. (Archivbild)
Markus Kauczinski hat 1860 München zurück ins Aufstiegsrennen geführt. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa
München

Die Siegesserie des TSV 1860 München in der 3. Fußball-Liga ist gerissen. Nach fünf Erfolgen mussten sich die Löwen gegen den SV Wehen Wiesbaden mit einem 0:0 begnügen. Dadurch bleibt 1860 Sechster, hat die Aufstiegszone und den Traum von der Rückkehr in die 2. Bundesliga immer weiter im Blick. Drei Punkte Rückstand sind es zu Relegationsrang drei.

Die Sechziger haben den Aufstieg weiter in der eigenen Hand - auch wenn es bei neun ausstehenden Partien noch eine Weile hin ist bis zur Entscheidung. Erfolgstrainer Markus Kauczinski antwortete schon vor dem Wiesbaden-Spiel auf die Frage, wie viele Siege nötig seien: "Keine Ahnung. Damit beschäftige ich mich nicht. Mit solchen Rechnungen braucht man gar nicht erst anzufangen."

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