Nach Pokal-Highlight: 1860 München im Alltag gefordert

Für den TSV 1860 München geht es in der Regionalliga weiter. Der Höhepunkt im DFB-Pokal ist vergessen. Ein Neuzugang könnte gleich zum Einsatz kommen.

München

Der TSV 1860 München will seinen verheißungsvollen Saisonstart in der Fußball-Regionalliga ausbauen. Die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar ist nach dem Zwangsabstieg mit acht Punkten aus vier Partien noch ungeschlagen. Im Heimspiel am Sonntag (15.00 Uhr) gegen Aufsteiger TSV Landsberg soll nun der erste Sieg in dieser Spielzeit im Grünwalder Stadion her. "Wir wollen unbedingt erfolgreich sein in der Regionalliga", versicherte der "Löwen"-Trainer.

Seine Mannschaft bekam nach dem leidenschaftlichen Auftritt in der ersten Runde des DFB-Pokals am Samstag vor einer Woche gegen Zweitligist Holstein Kiel (0:2) zwei Tage frei. Nun herrscht Kayabunar zufolge volle Konzentration auf das Duell gegen Landsberg. "Wir wollen mutig sein", betonte der Münchner Coach vor der Partie des sechsten Spieltags.

Während ein Einsatz von Verteidiger Felix Weber wegen einer Rippenprellung fraglich ist, könnte Neuzugang Raphael Ott gleich in der Offensive zum Zug kommen. Die "Löwen" holten den 20-Jährigen, der aus der Jugend des TSV 1860 kommt, von Viktoria Köln. "Er macht einen richtig guten Eindruck", befand Kayabunar. "Er gibt uns Flexibilität in der Offensive."