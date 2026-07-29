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Nach interner Sitzung: Gräfer verkündet endgültiges Aus als Sponsor des TSV 1860

Nach AZ-Informationen vermarktet Infront auch in der kommenden Saison den TSV 1860. Kommt es zum erneuten Sponsoring "der Bayerischen"?
Kilian Kreitmair
Matthias Eicher |
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In der Almhütte auf dem Trainingsgelände werden beim ersten Heimspiel des TSV 1860 gegen den FC Augsburg II die VIP-Gäste voraussichtlich wieder bewirtet.
In der Almhütte auf dem Trainingsgelände werden beim ersten Heimspiel des TSV 1860 gegen den FC Augsburg II die VIP-Gäste voraussichtlich wieder bewirtet. © IMAGO

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