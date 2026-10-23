Nach Derby-Pleite: "Löwen" vor schwerer Auswärtsaufgabe

Der TSV 1860 München will das Derby gegen den FC Bayern hinter sich lassen. Der nächste Gegner trumpft vor allem zu Hause stark auf. Eine überraschende Rückkehr naht.

München

Der TSV 1860 München will am Wochenende nach der Derby-Pleite wieder als Sieger vom Platz gehen. Vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (14.00 Uhr/BR-Livestream) beim VfB Eichstätt ist das 2:4 gegen die Amateure des FC Bayern München noch nicht vergessen.

"Die Stimmung war verständlicherweise nicht gut. Wir sind sehr enttäuscht gewesen, vor allem über die Art und Weise", sagte 1860-Trainer Alper Kayabunar. Besonders die mangelnde Chancenverwertung habe ihn geärgert. "Wir haben das Spiel aufgearbeitet, klar besprochen und dann schnell abgehakt", sagte der 40 Jahre alte "Löwen"-Coach. "Der Blick geht nach vorne."

"Löwen"-Coach warnt vor Heimstärke

Das "Vorne" in der Tabelle ist trotz der Niederlage im brisanten Stadtduell noch in Sichtweite. Sechs Punkte betrug vor dem 16. Spieltag der Rückstand auf den FC Memmingen. Viele Niederlagen dürfen sich die Münchner aber nicht mehr erlauben, wenn der Rückstand auf die Spitze nicht frühzeitig zu groß werden soll.

"Eichstätt steht in der Heimtabelle auf Platz eins", warnte Kayabunar. "Es wird definitiv ein ganz anderes Spiel als die letzten Spiele. Eichstätt ist bekannt dafür, dass sie viel mit langen Bällen spielen, gerade bei Standardsituationen gefährlich sind. Darauf müssen wir uns einstellen, auf viele Zweikämpfe auf dem engen Platz."

Ott-Rückkehr naht überraschend schnell

Rechtsverteidiger Mark Gevorgyan wird nach seiner Verletzung aus dem Derby länger ausfallen. Dennis Dressel fiel gegen die Bayern auf die Schulter. Bei ihm konnte Kayabunar Teilentwarnung geben.

Zeitnah könnte er schon wieder zurückkehren. Auch die Mittelfeldspieler Raphael Wach und Raphael Ott dürften bald wieder dabei sein. Vor allem die Rückkehr von Ott überraschte. Die Genesung habe sich bei ihm besser entwickelt als gedacht, sagte Kayabunar.

Der Fokus ist auf das Auswärtsspiel in Eichstätt gerichtet. "Wir fahren mit viel Selbstvertrauen nach Eichstätt, wissen um unsere Qualität und wollen unbedingt die Punkte mitnehmen", sagte der Trainer.