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Nach der Beschwerde: DFB verkündet Urteil im Fall TSV 1860

Der DFB hat die Beschwerde des TSV 1860 zurückgewiesen.
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Die Ruhe nach dem Knall: In der Geschäftsstelle an der Grünwalder Straße werden in den nächsten Tagen die Köpfe rauchen.
Die Ruhe nach dem Knall: In der Geschäftsstelle an der Grünwalder Straße werden in den nächsten Tagen die Köpfe rauchen. © IMAGO

Das Bundesgericht des DFB hat die Verwaltungsbeschwerde des TSV 1860 zurückgewiesen. "Der im Juni getroffene Beschluss der DFB-Fachgruppe Spielbetriebe, den Münchnern trotz sportlicher Qualifikation die Zulassung für die 3. Liga in der kommenden Saison zu verweigern, ist damit bestätigt", heißt es vom Verband. 

Havelse übernimmt Platz des TSV 1860

Den frei gewordenen Startplatz in der Dritten Liga nimmt der TSV Havelse ein. Die Niedersachsen rücken gemäß § 55a der DFB-Spielordnung als bestplatzierter sportlicher Absteiger der abgelaufenen Spielzeit nach. Der TSV 1860 steigt in die Regionalliga ab.

Weiter heißt es in der Mitteilung: "Die Münchner hatten im Zulassungsverfahren eine gestellte wirtschaftliche Bedingung nicht erfüllt. Die erforderlichen Sicherheiten und Nachweise waren bis zum Ablauf der gesetzten Frist nicht beim DFB eingegangen. Die Fachgruppe Spielbetriebe hatte daher, nachdem die Fachgruppe Zulassungsbeschwerden die Nichterfüllung der Bedingung festgestellt hatte, entschieden, dem TSV 1860 keine Zulassung zu erteilen." Das Urteil des Bundesgerichts ist auf DFB-Ebene letztinstanzlich.

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