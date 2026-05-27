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Lizenzentzug? Nach dem Löwen-Knall äußert sich jetzt das 1860-Präsidium

Am Dienstag hat die Nachricht des drohenden Lizenz-Entzugs beim TSV 1860 für große Aufregung gesorgt. Nun hat sich das Präsidium der Löwen mit einer Stellungnahme zu Wort gemeldet und versucht die Lage zu beruhigen.
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Präsident des TSV 1860: Gernot Mang
Präsident des TSV 1860: Gernot Mang © IMAGO/Max Kilian

Wie ernst steht es wirklich um den TSV 1860? Am Dienstag berichtete die "Bild", dass die Löwen bis zum 3. Juni ein Finanzloch von 2,7 Millionen Euro stopfen muss, da er sonst die Lizenz für die kommende Drittliga-Saison nicht erhält. Nun hat sich das Präsidium des e.V. im Rahmen einer Stellungnahme zu der Sachlage geäußert.

Das Gremium gibt sich zuversichtlich, dass der nötige Liquiditätsnachweis beim DFB rechtzeitig hinterlegt und ein drohender Abstieg in die Regionalliga verhindert werden kann.

Hier das komplette Statement des Präsidiums im Wortlaut:

Die Erbringung eines Liquiditätsnachweises gegenüber dem DFB im Rahmen des Zulassungsverfahrens zur 3. Liga ist für die TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA ein regelmäßig wiederkehrender Vorgang zu Beginn einer neuen Spielzeit. Wir gehen aktuell davon aus, dass der Liquiditätsnachweis gegenüber dem DFB rechtzeitig erbracht wird. Die entsprechenden Gespräche hierzu dauern an.

Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir einzelne Sachverhalte der Berichterstattung zum aktuellen Zeitpunkt nicht öffentlich kommentieren. Das Präsidium des TSV München von 1860 e. V. ergreift jedoch alle erforderlichen und angemessenen Maßnahmen, um die Rechtsposition des Muttervereins und seiner Mitglieder zu wahren und den Spielbetrieb der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA zu sichern.

Präsidium des TSV München von 1860 e. V.

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6 Kommentare
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  • Ostbayer vor 22 Minuten / Bewertung:

    Mit Werkschließungen kennt sich Herr Mang ja aus.

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  • rotweiss vor 33 Minuten / Bewertung:

    Es wird keine Probleme geben,da München ja komplett "BLAU" ist,spendet jeder einfach 2-3 Euro !
    Schon ist Geld für die Lizenz im Säckel und für den Betriebsausflug und einen Brasilianer ist auch
    noch Geld übrig !!! Ich spende sogar 5 Euro,ohne Euch wäre es ja langweilig !

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  • shark vor 20 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von rotweiss

    Unterhaltungswert hat 60 und eine gute Jugend, nur ist weder der Niedergang von 60
    noch der Aufstieg vom FCB ein Zufall !
    Was 60 noch hat ,sind viele" Möchtegernexperten" allerdings ohne Ahnung und Erfahrung und leider viel zu gutgläubige Fans
    Ich spende keine 5 € !

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