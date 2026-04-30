Nach dem Kader-Knall: Kauczinski betreibt Werbung für den TSV 1860

TSV-1860-Coach Markus Kauczinski fordert vor dem Duell mit Schlusslicht Schweinfurt am Samstag "Einsatz und Konstanz" – und eine Rückbesinnung auf die Basics: "Manchmal muss man einen Schritt zurückgehen".

30. April 2026 - 19:54 Uhr

Aktuell nicht zufrieden mit seinen Spielern: Trainer Markus Kauczinski. © IMAGO