Giesinger Gedankenspiele: Diese Optionen hat der TSV 1860 nach dem Deniz-Schock

Schockdiagnose! Nach AZ-Infos fällt der TSV-1860-Spielmacher mit einem Kreuzbandriss aus. Neben Besserungswünschen bestimmen Gedankenspiele Giesings Höhen: Wie ersetzt man den wichtigsten Spieler bei den Löwen?

13. Oktober 2026 - 14:55 Uhr

Die zunächst harmlos aussehende Verletzung von Tunay Deniz entpuppte sich als Kreuzbandriss. © sampics