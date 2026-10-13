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Giesinger Gedankenspiele: Diese Optionen hat der TSV 1860 nach dem Deniz-Schock

Schockdiagnose! Nach AZ-Infos fällt der TSV-1860-Spielmacher mit einem Kreuzbandriss aus. Neben Besserungswünschen bestimmen Gedankenspiele Giesings Höhen: Wie ersetzt man den wichtigsten Spieler bei den Löwen?
Matthias Eicher |
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Die zunächst harmlos aussehende Verletzung von Tunay Deniz entpuppte sich als Kreuzbandriss.
Die zunächst harmlos aussehende Verletzung von Tunay Deniz entpuppte sich als Kreuzbandriss. © sampics

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