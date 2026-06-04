Nach dem Abstiegsknall beim TSV 1860: Zukunft von Kauczinski ungewiss

Der TSV 1860 steigt aus der Dritten Liga ab. Das AZ-Abschlusszeugnis für die Führungskräfte.

04. Juni 2026 - 15:50 Uhr

Verpasste den Aufstieg mit dem TSV 1860: Trainer Markus Kauczinski. © IMAGO