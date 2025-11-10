AZ-Plus

Nach Debakel in Regensburg: 1860-Fans sorgen erneut für Chaos in Regionalzug

Nach der Klatsche beim SSV Jahn Regensburg lassen Anhänger des TSV 1860 ihrem Frust bei der Rückreise im Zug freien Lauf. Es ist nicht das erste Mal, dass die Fans der Münchner diesbezüglich negativ auffallen.
Die Löwen-Fans haben sich bei der Rückreise vom Regensburg-Spiel im Zug völlig daneben benommen.
Die Löwen-Fans haben sich bei der Rückreise vom Regensburg-Spiel im Zug völlig daneben benommen.
Die Löwen-Fans haben sich bei der Rückreise vom Regensburg-Spiel im Zug völlig daneben benommen.
Die Löwen-Fans haben sich bei der Rückreise vom Regensburg-Spiel im Zug völlig daneben benommen.
Einmal mehr sorgen Anhänger des TSV 1860 mit ihrem Verhalten im Rahmen einer Auswärtsreise für negative Schlagzeilen. Nach der 0:4-Klatsche im bayerischen Derby beim SSV Jahn Regensburg fuhren rund 450 Löwen-Fans mit dem Regionalexpress zurück nach München – und hinterließen den Zug in einem schlimmen Zustand.

Wie die Bundespolizei mitteilt, waren in drei Zugabteilen die Fenster und Tische in blauer Farbe mit dem Schriftzug "TSV 1860" beschmiert. Zudem seien die Abteile mit Aufklebern vollgeklebt und eine verschlossene Tür mutwillig aufgehebelt und beschädigt worden. Abgesehen davon sei der Bereich stark vermüllt zurückgelassen worden.

Die Höhe der Sachschäden ist Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei. Dazu werden auch die Videoaufzeichnungen des Regionalexpress gesichtet.

7 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Flansi Hick vor 29 Minuten / Bewertung:

    Das ist der mittlerweile wievielte Zug den die Blauen verwüsten ? Sportlich unterirdisch, dafür deutscher Meister im Züge demolieren, immerhin. Der Steuerzahlet darf es wieder ausbaden obwohl diese Vollidioten hinlänglich bekannt sind. Aber die Vereine schützen ja regelrecht ihre Krawallbrüder, statt mit aller Härte gegen sie vorzugehen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Kaiser Jannick vor 7 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Flansi Hick

    Das ist durch nichts zu entschuldigen und beschämend. Aber Ihren "erhobenen roten Zeigefinger" können Sie sich sparen, Ihre "Fans dieser Art" sind kein Jota besser, u.a. "muenchen.t-online.de/region/muenchen/id_100718748/muenchen-fc-bayern-fans-hinterlassen-spur-der-verwuestung.html"

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • tutnixzursache vor 41 Minuten / Bewertung:

    und dann wundern sich diese Leute, wenn sie in anderen Städten von der Polizei abgepasst werden

    Antworten lädt ... Kommentar melden
