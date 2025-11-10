Nach Debakel in Regensburg: 1860-Fans sorgen erneut für Chaos in Regionalzug
Einmal mehr sorgen Anhänger des TSV 1860 mit ihrem Verhalten im Rahmen einer Auswärtsreise für negative Schlagzeilen. Nach der 0:4-Klatsche im bayerischen Derby beim SSV Jahn Regensburg fuhren rund 450 Löwen-Fans mit dem Regionalexpress zurück nach München – und hinterließen den Zug in einem schlimmen Zustand.
Wie die Bundespolizei mitteilt, waren in drei Zugabteilen die Fenster und Tische in blauer Farbe mit dem Schriftzug "TSV 1860" beschmiert. Zudem seien die Abteile mit Aufklebern vollgeklebt und eine verschlossene Tür mutwillig aufgehebelt und beschädigt worden. Abgesehen davon sei der Bereich stark vermüllt zurückgelassen worden.
Die Höhe der Sachschäden ist Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei. Dazu werden auch die Videoaufzeichnungen des Regionalexpress gesichtet.
Themen:
- Bundespolizei
- SSV Jahn Regensburg
