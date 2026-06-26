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Nach Abschied vom TSV 1860: Voet-Zukunft entschieden

Der 1. FC Saarbrücken profitiert vom Zwangsabstieg des TSV 1860 und angelt sich einen Abwehrspieler mit Champions-League-Erfahrung.
dpa |
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Siemen Voet spielt künftig in Saarbrücken. (Archivbild)
Siemen Voet spielt künftig in Saarbrücken. (Archivbild) © Helen Fiona/dpa

Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat den belgischen Innenverteidiger Siemen Voet verpflichtet. Der 26-Jährige wechselt vom Zwangsabsteiger TSV 1860 an die Saar. "Bei Siemen haben wir vom Schicksal von 1860 profitiert, sonst wäre er gar nicht zu haben gewesen", sagte Saarbrückens Sportvorstand Markus Thiele. 

Voet spielte bereits Champions League

Voet war bei seinem früheren Club Slovan Bratislava bereits in der Champions League im Einsatz. Wie lange der Vertrag dauert, teilten die Saarländer nicht mit.

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