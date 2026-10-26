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"Mussten viele Schweinehunde überwinden": Der TSV 1860 verdient sich ein vierfaches Sonder-Lob

Nach dem hart erkämpften Sieg auf dem stürmischen, verregneten und engen Eichstätter Rasen fühlt sich der TSV 1860 gestählt: "Wir haben unter schweren Bedingungen das Maximale herausgeholt."
Matthias Eicher |
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"Große Erleichterung und Stolz auf die Truppe": 1860-Trainer Alper Kayabunar (nicht im Bild) freut sich über den Sieg seines Teams um Damjan Dordan (l.), Dennis Dressel (Mitte) und Lance Fiedler (r.).
"Große Erleichterung und Stolz auf die Truppe": 1860-Trainer Alper Kayabunar (nicht im Bild) freut sich über den Sieg seines Teams um Damjan Dordan (l.), Dennis Dressel (Mitte) und Lance Fiedler (r.). © sampics

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