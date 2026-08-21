Interview "Muss dort spielen, wo sie sich heimisch fühlt": TSV-1860-Legende mit Liebeserklärung ans Grünwalder

Der TSV 1860 trifft am Samstag in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Holstein Kiel. Pokalheld Gábor Király spricht im AZ-Interview über seine gehaltenen Elfmeter 2009 und verrät erstmals, wie es zu seinem Abschied 2014 kam.

21. August 2026 - 11:28 Uhr

Hat beim TSV 1860 Kultstatus: Gábor Király. © IMAGO