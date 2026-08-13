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Interview

"Müssen die jungen Spieler jetzt führen": Gebhart nimmt die Routiniers des TSV 1860 in die Pflicht

Der TSV 1860 trifft am Freitagabend auf den FC Memmingen. Vor der Partie spricht Aufstiegsheld Timo Gebhart im AZ-Interview über die Parallelen zur Saison 2017/18 und nimmt die Routiniers in die Verantwortung.
Kilian Kreitmair |
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Verfolgt den TSV 1860 weiterhin: Ex-Löwe Timo Gebhart.
Verfolgt den TSV 1860 weiterhin: Ex-Löwe Timo Gebhart. © IMAGO

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