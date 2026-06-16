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LMU-Professor unterstützt Ismaik: Gutachten widerspricht Entzug des Spielrechts durch den Stammverein

Sehr bald entscheidet sich, ob die Löwen eine Zukunft haben. Die HAM-Seite ist zum Äußersten bereit. Gutachten widerspricht Entzug des Spielrechts durch den Stammverein, Geld seit Juni auf Ismaik-Konto.
Matthias Eicher
Krischan Kaufmann |
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Die Hauptfiguren im Showdown um 1860: e.V.-Präsident Gernot Mang (l.) und Investor Hasan Ismaik. Eine gütliche Einigung scheint mittlerweile fast ausgeschlossen.
Die Hauptfiguren im Showdown um 1860: e.V.-Präsident Gernot Mang (l.) und Investor Hasan Ismaik. Eine gütliche Einigung scheint mittlerweile fast ausgeschlossen. © IMAGO/Ulrich Wagner

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