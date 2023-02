Münchner Kultclub "Evergreen" ist neuer Sponsor des TSV 1860

Marc-Nicolai Pfeifer hat für den TSV 1860 mal wieder einen neuen Sponsor an Land gezogen. Wie der Klub am Dienstag mitteilt, ist der Münchner Kultclub "Evergreen" neuer Löwenpartner. Davon werden auch Ticketinhaber profitieren.

München - Wenn es um die Akquise neuer Sponsoren geht, wird Marc-Nicolai Pfeifer gerne mal kreativ. Dies stellt der kaufmännische Geschäftsführer nun einmal mehr unter Beweis: Wie der TSV 1860 am Dienstag mitteilt, ist der Münchner Kultclub "Evergreen" neuer Löwenpartner.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

"Das Evergreen verkörpert Clubkultur mit Tradition in München. Sicher ist es für jeden Fan eine interessante Location, wenn es was zu feiern gibt – nicht nur nach Löwen-Siegen", freut sich Pfeifer über die Partnerschaft mit dem Ü30-Club, den es bereits seit 1987 am Stachus gibt.

"Evergreen"-Inhaber ist großer Fan des TSV 1860

"Evergreen"-Inhaber Thomas Wandinger ist schon seit Kindheitstagen Löwen-Fan und besaß schon zu Bayernliga-Zeiten eine Jahreskarte. Entsprechend groß ist auch bei ihm die Freude. "Ich war und bin den Löwen immer treu geblieben. Es ist einfach mein Herzensverein", wird er in der Mitteilung zitiert: "Mit meinem Unterstützungsbeitrag möchte ich den Löwen helfen und darüber hinaus mit den einzigartigen Fans in die Kommunikation eintreten und sie auf meinen Club aufmerksam machen. Eine klassische Win-Win-Situation."

Auch die Ticketininhaber der Sechzger profitieren von der neuen Partnerschaft. Künftig gelten die Tageskarten der Löwen-Heimspiele in der jeweiligen Spieltags-Woche nach Vorlage am Eingang als Gratis-Eintritt für das "Evergreen".