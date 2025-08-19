"Möchten den Fans gerne etwas zurückgeben": TSV 1860 geht auf Regio-Tour

Klubs in ganz Bayern können sich beim TSV 1860 für ein kostenloses Duell bewerben – der Eintritt ist frei.

Wenn die Löwen zu deinem Dorfverein tingeln: Der TSV 1860 will angesichts der enormen Unterstützung der eigenen Anhängerschaft, des neu entfachten Hypes und der stets restlos ausverkauften Heimspiele im Grünwalder Stadion mehreren Klubs und Fans in Bayern die Chance auf ein hautnahes Löwen-Erlebnis geben.

"Es begeistert mich immer wieder, mit welcher Hingabe unsere Fans agieren. Eines von vielen Beispielen war der Trainingsauftakt, bei dem mich die Menge an Menschen überwältigt hat", sagt Geschäftsführer Christian Werner über die Maßnahme der Sechzger, im Rahmen einer sogenannten "Regio-Tour" zu vier ausgewählten Vereinen aus ganz Bayern zu reisen und dort für Klubs wie Fans zu kostenlosen Freundschaftsspielen anzutreten.

TSV 1860 verzichtet auf Antrittsgage – kein Eintrittsgeld wird verlangt

Geplanter Ablauf, damit dieses Vorhaben funktioniert: Die Löwen werden ohne Antrittsgage bei den ausgewählten Vereinen antreten. Einzige Voraussetzung: Diese verzichten auf das Eintrittsgeld in den Stadien, erhalten im Gegenzug dafür die kompletten Einnahmen von Essens- und Getränkeständen.

Werner über die Hintergründe: "Ich spüre seit meinem ersten Tag beim TSV 1860 München ergebnisunabhängig eine maximale Unterstützung. Wir möchten den Fans gerne etwas zurückgeben und ich freue mich über einen starken Partner an unserer Seite, der uns nicht nur dabei herausragend unterstützt."

Sport-Boss des TSV 1860: Christian Werner. © IMAGO/Ulrich Wagner

1860 auf Regio-Tour: "Kostenlos, nahbar und mit der ganzen Löwenfamilie"

Hauptsponsor "die Bayerische" steht bereit, um die noch im Jahr 2025 startende Tour in die Tat umzusetzen. "Gemeinsam mit Christian Werner und dem Verein holen wir die aktuellen Profis direkt vor die Haustür. Kostenlos, nahbar und mit der ganzen Löwenfamilie", erklärt Vorstandsmitglied Martin Gräfer: "So können die Fans nicht nur packenden Fußball sehen, sondern ihn in ihrer Heimat mit voller Wucht erleben. Sechzig bringt Begeisterung in Weiß und Blau."

Interessierte Vereine können ihre Bewerbungen per E-Mail an "regio-tour@ tsv1860.de" unter Angabe von Informationen über Verein und Sportgelände sowie der Beantwortung der Frage abgeben, aus welchen Gründen der TSV gegen diesen Verein antreten solle. Eine Jury um Werner, Gräfer und weiteren Mitgliedern von 1860 und der Versicherung sollen vier Interessenten ausgewählt werden.

Mit dem FC Amberg sei laut 1860 bereits ein Bezirksligist als erster Kontrahent für Sechzigs unkonventionelle Marketing-Idee ausgewählt worden, die Sechzigs Stars wie Kevin Volland, Florian Niederlechner und Co. auf die kleineren Fußballplätze Bayerns führen soll.