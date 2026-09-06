"Mittlerweile kennt ihr diese Tore von mir": Tunay Deniz ist der Mann für 1860-Geniestreiche

"Solche Dinger hatte ich öfter", sagt Löwe Deniz zum Traumtor in Vilzing. Die AZ liefert Beweise.

Durfte nicht zum ersten Mal einen Geniestreich bejubeln: Spielmacher Deniz, Traumtorschütze in Vilzing.

Christina Pahnke / sampics Durfte nicht zum ersten Mal einen Geniestreich bejubeln: Spielmacher Deniz, Traumtorschütze in Vilzing.

Tunay Deniz ist der Mann für die Giesinger Geniestreiche, diesmal aber verhinderter Matchwinner.

"Es war ein schönes Tor, definitiv, aber mittlerweile kennt ihr diese Tore auch von mir, deswegen ist es auch nichts Besonderes mehr", sagte Deniz nach dem 2:2 des TSV 1860 bei der DJK Vilzing und musste trotz des Genickschlages zum 2:2 grinsen: "Spaß beiseite."

Tunay Deniz: "Das kannst du nicht trainieren"

Das Traumtor zum 2:1 für 1860 war schließlich ein absoluter Sonntagsschuss, aber nicht sein erster Streich: "Solche Dinger hatte ich öfter, auch in Halle und bei den Offenbacher Kickers." Das Geheimnis hinter Tunays Tunnelblick? "Das kannst du nicht trainieren. Das ist intuitiv, man muss eine schnelle Entscheidung treffen, auch technisch stark sein." Die AZ zeigt die spektakulärsten Deniz-Traumtore:

1. März 2025: TSV 1860 gegen Hannover II (3:1): In der 66. Minute legt sich Schlitzohr Deniz den Ball im linken Halbfeld zurecht und verwandelt aus spitzem Winkel ins kurze Eck zum 1:1.

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Deniz überwindet Dortmunds Keeper Lotka aus über 50 Metern

28. September 2024: TSV 1860 gegen BVB II (2:1): BVB-Keeper Marcel Lotka zu weit vor dem Kasten. Deniz zieht aus über 50 Metern ab und trifft traumhaft in die Maschen (60.). Kollege Thore Jacobsen hatte nur eine Woche zuvor gegen Arminia Bielefeld (1:0) ein ähnliches Sensationstor geschossen.

2. September 2023: Hallescher FC gegen den 1. FC Sandhausen (4:1): Deniz gelingt ein Traum-Freistoß aus knapp 20 Metern: Beim 4:1 gegen den 1. FC Sandhausen zirkelt er den Ball über die Mauer ins Netz.

28. November 2021: Offenbacher Kickers gegen den FC Homburg (1:0): Bereits in der 2. Minute nimmt Kickers-Kicker Deniz aus über 50 Metern hinter der Mittellinie Maß - und erzielt mit seinem Sonntagsschuss den Siegtreffer.