AZ-Plus

Mit Spannung beim TSV 1860 erwartet: Erste Infos zur Gläubigerversammlung bekannt

Der Insolvenzverwalter des TSV 1860 hat erste Informationen zur Gläubigerversammlung am 1. Dezember bekanntgegeben.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Das Insolvenzverfahren wurde am 1. September 2026 eröffnet.
Das Insolvenzverfahren wurde am 1. September 2026 eröffnet. © IMAGO/Ulrich Wagner

Wie geht es beim TSV 1860 im Insolvenzverfahren weiter? Seit 1. September ist das Verfahren über das Vermögen der Sechzger eröffnet. Bei den Fans wird mit Spannung die erste Gläubigerversammlung am 1. Dezember um 11 Uhr (Einlass 9 Uhr) in der kleinen Olympiahalle erwartet.

Insolvenzverwalter Dr. Liebig hat mittlerweile die ersten Informationen zur Veranstaltung bekanntgegeben.

"Es handelt sich um eine nichtöffentliche, gerichtliche Veranstaltung. Berechtigt zur Teilnahme sind ausschließlich alle Insolvenzgläubiger (= solche Personen oder Organisationen, die Forderungen gegenüber der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA haben)", heißt es auf der Website des Insolvenzverwalters.

Bericht des Insolvenzverwalters für alle Gläubiger einsehbar

Die Teilnahme an der Versammlung ist freiwillig und "dient der Information über das Insolvenzverfahren und betrifft in seinem Inhalt alleine die TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA". Ausführungen zu sonstigen Dritten, wie beispielsweise dem e.V., werden nicht erfolgen.

Zudem "wird weder Auskunft über eine Quote erteilt, noch wird eine solche an die Teilnehmer ausgezahlt". Für alle Gläubiger ist der Bericht des Insolvenzverwalters nach der Veranstaltung einsehbar.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.