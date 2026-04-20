Mit Ex-Löwen Schafkopfen für den guten Zweck: Gewinnen Sie Startplätze

Am 26. April findet die erste Ausgabe des Benefiz-Schafkopfturniers von Team Bananenflanke München e.V. statt. Zusammen mit der Abendzeitung werden zwei exklusive Startplätze verlost.

1860-Legende Benjamin Lauth ist Gründungsmitglied des Teams Bananenflanke und tritt beim auch Schafkopf-Turnier an.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zusammen mit "Team Bananenflanke München e.V." insgesamt zwei exklusive Startplätze für das Benefiz-Schafkopfturnier am Sonntag, den 26. April im Wirtshaus "Trumpf oder Kritisch" zwischen 9.00 und 15.00 Uhr. Es wird dort u.a. gegen Ex-Löwen gespielt. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Mittwoch, 22.04., 13:00 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Einmal mit Löwen-Legende Benjamin Lauth schafkopfen? Das Team Bananenflanke München e.V. macht es möglich. Der Fußballverein für Kinder und Jugendliche mit geistiger Einschränkung veranstaltet am kommenden Sonntag, 26. April, die erste Ausgabe des Benefiz-Schafkopfturniers. Die Abendzeitung ist Medienpartner der Veranstaltung.

Zahlreiche Promis greifen zu den Karten

"Schafkopf ist einfach ein wahnsinnig tolles Kartenspiel, das sich super mit dem guten Zweck verbinden lässt", sagt Lauth, der zu den Gründungsmitgliedern des Vereins gehört. Der ehemalige Stürmer ist aber längst nicht der einzige Promi, der im Münchner Wirtshaus "Trumpf oder Kritisch" zwischen 9.00 und 15.00 Uhr zu den Karten greift. Markus Ziereis, Markus Schwabl und viele weitere bekannte Gesichter aus Sport, Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft werden dabei sein. Schirmherr der Veranstaltung ist Oberbürgermeister Dieter Reiter.

Der gesamte Erlös kommt zu 100 Prozent dem gemeinnützigen Verein zugute und trägt insbesondere zur Finanzierung des alljährlichen Trainingslagers in Augsburg sowie bereits zur Realisierung der umfangreichen Feierlichkeiten anlässlich des 10-jährigen Jubiläums im Jahr 2027 bei. "Zu sehen, wie viel Freude die Kinder beim Fußballspielen haben, packt einen jedes Mal aufs Neue", so Lauth.

Mit etwas Glück können Sie beim Benefiz-Schafkopfturnier dabei sein, denn zusammen mit dem Team Bananenflanke München e.V. verlost die Abendzeitung zwei exklusive Startplätze.