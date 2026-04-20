Mit Ex-Löwen Schafkopfen für den guten Zweck: Gewinnen Sie Startplätze
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Einmal mit Löwen-Legende Benjamin Lauth schafkopfen? Das Team Bananenflanke München e.V. macht es möglich. Der Fußballverein für Kinder und Jugendliche mit geistiger Einschränkung veranstaltet am kommenden Sonntag, 26. April, die erste Ausgabe des Benefiz-Schafkopfturniers. Die Abendzeitung ist Medienpartner der Veranstaltung.
Zahlreiche Promis greifen zu den Karten
"Schafkopf ist einfach ein wahnsinnig tolles Kartenspiel, das sich super mit dem guten Zweck verbinden lässt", sagt Lauth, der zu den Gründungsmitgliedern des Vereins gehört. Der ehemalige Stürmer ist aber längst nicht der einzige Promi, der im Münchner Wirtshaus "Trumpf oder Kritisch" zwischen 9.00 und 15.00 Uhr zu den Karten greift. Markus Ziereis, Markus Schwabl und viele weitere bekannte Gesichter aus Sport, Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft werden dabei sein. Schirmherr der Veranstaltung ist Oberbürgermeister Dieter Reiter.
Der gesamte Erlös kommt zu 100 Prozent dem gemeinnützigen Verein zugute und trägt insbesondere zur Finanzierung des alljährlichen Trainingslagers in Augsburg sowie bereits zur Realisierung der umfangreichen Feierlichkeiten anlässlich des 10-jährigen Jubiläums im Jahr 2027 bei. "Zu sehen, wie viel Freude die Kinder beim Fußballspielen haben, packt einen jedes Mal aufs Neue", so Lauth.
Mit etwas Glück können Sie beim Benefiz-Schafkopfturnier dabei sein, denn zusammen mit dem Team Bananenflanke München e.V. verlost die Abendzeitung zwei exklusive Startplätze.
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