Mit dem TSV 1860 abgestiegen: Dieses Duo soll Premier-League-Klub retten

Der ehemalige Löwen-Trainer Vitor Pereira ist neuer Trainer von Nottingham Forest. Dort trifft der Portugiese auf Torhüter Stefan Ortega, der ebenfalls eine 1860-Vergangenheit hat.

Nottingham Forest hat einen neuen Trainer gefunden. Der Portugiese Vitor Pereira, ehemaliger Trainer des TSV 1860, übernimmt den Tabellen-17. der englischen Meisterschaft als Nachfolger von Sean Dyche. Wie Nottingham mitteilte, unterschrieb der 57-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2027.

Zuletzt hatte der frühere Profi bis vergangenen November Premier-League-Schlusslicht Wolverhampton Wanderers betreut. Der Portugiese, der von Januar 2017 bis Juni 2017 bei den Löwen an der Seitenlinie stand, stieg am Ende seiner Amtszeit mit den Sechzgern aus der 2. Liga ab. In Nottingham trifft der Portugiese auf einen alten Bekannten: Ex-Löwe Stefan Ortega wechselte Anfang Februar von Manchester City zum Ligakontrahenten.

Pereira bereits der vierte Trainer in der laufenden Saison in Nottingham

Pereira ist bereits der vierte Trainer des abstiegsbedrohten Klubs in der aktuellen Spielzeit. Zwei Tage zuvor hatte sich der Verein nach nur 114 Tagen von Dyche getrennt, nachdem es gegen Wolverhampton nur zu einem 0:0 gereicht hatte.

Der 54-jährige Dyche hatte das Team im Oktober auf Platz 18 vom früheren Tottenham-Trainer Ange Postecoglou übernommen und besaß einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Postecoglou musste nach nur 39 Tagen im Amt gehen, nachdem sich Nottingham drei Spieltage nach Saisonbeginn von Nuno Espirito Santo getrennt hatte. Der portugiesische Trainer war schon zuvor mit Clubbesitzer Evangelos Marinakis aneinander geraten.