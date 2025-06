1860-Cheftrainer Glöckner bezeichnet Neulöwe Christiansen als "echten Box-to-Box-Spieler" mit "ausgeprägtem Siegeswillen" – und muss es wissen, denn man kennt sich aus gemeinsamen Zeiten bei Waldhof Mannheim.

Den nächsten alten Bekannten, bitte: Der TSV 1860 hat mit Mittelfeldspieler Max Christiansen von Zweitligist Hannover 96 den nächsten Spieler verpflichtet, der bereits andernorts unter Cheftrainer Patrick Glöckner gespielt hat.

"Ich habe in meinem ersten Jahr in Mannheim schon sehr gut mit Max zusammengearbeitet – ein echter Box-to-Box-Spieler, mental stark mit ausgeprägtem Siegeswillen", sagte Glöckner am Donnerstag auf AZ-Nachfrage über den brandaktuellen Neuzugang der Sechzger, der am Mittwochmittag verpflichtet wurde und bereits beim Nachmittagstraining auf dem Rasen stand.

Neuzugang Christiansen: "Passt auch menschlich hervorragend in unsere Kabine"

Der 48-Jährige lobte den Neulöwen, der im defensiven und zentralen Mittelfeld auflaufen kann, gleich im doppelten Sinne: "Er bringt nicht nur sportlich viel mit, sondern passt auch menschlich hervorragend in unsere Kabine."

Neuzugang des TSV 1860: Max Christiansen. © IMAGO/Ulrich Wagner

Der gebürtige Flensburger Christiansen ließ auch am Donnerstag im Trainingsbetrieb bereits aufblitzen, was das 1,85 Meter große Nordlicht beim TSV ins Team bringen soll: Zweikampfstärke, strategische Fähigkeiten, körperliche Robustheit – und seine aggressiven Führungsqualitäten.

Wiedersehen mit Glöckner: Christiansen folgt auf Schröter, Verlaat und Lucoqui

In der Saison 2020/21, die Glöckner angesprochen hatte, war der Waldhof mit Christiansen auf dem Rasen und dem jetzigen Sechzger-Coach an der Seitenlinie mit 60 Punkten Tabellenfünfter der Dritten Liga geworden – einen Zähler hinter 1860, das damals von Michael Köllner trainiert worden war und den Aufstieg nur knapp verpasst hatte.

Mit Anderson Lucoqui hat Glöckner in der Winterpause der Saison 2024/25 bereits einen Ex-Spieler geholt, eine Weiterverpflichtung war nach AZ-Infos an den Vertragsmodalitäten gescheitert.

Auch 1860-Kapitän Jesper Verlaat, mit dem sich Christiansen beim Auslaufen auf dem Platz angeregt unterhielt, trug damals das Trikot der Mannheimer. Offensivmann Morris Schröter kannte Glöckner bereits aus gemeinsamen Zeiten bei Hansa Rostock, wobei das Duo bekanntlich vor Glöckner beim TSV aufgeschlagen war.

Morris Schröter (li) und Jesper Verlaat (re.) spielten bereits vor 1860 unter Chefcoach Patrick Glöckner. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Man darf gespannt sein, wie sich die alte Waldhof-Connection Glöckner, Verlaat und Christiansen nun miteinander schlägt bei den Blauen.