Meisterlöwe Heiß äußert sich zum Werner-Aus

Meisterlöwe Fredi Heiß sieht die Doppel-Entlassung von Coach und Manager beim TSV 1860 zwiespältig. Mit Blick auf den Trainerposten hat er klare Vorstellungen, sportlich noch immer große Hoffnungen.

09. Oktober 2025 - 13:11 Uhr

Meisterlöwe Fredi Heiß beim 1860-Heimspiel gegen Osnabrück im August auf dem Rasen des Grünwalder Stadions. © sampics