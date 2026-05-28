Interview Meister-Löwe Heiß warnt vor Absturz bei 1860: "Sonst sehe ich schwarz für Sechzig“

Am Donnerstag jährt sich die Meisterschaft des TSV 1860 von 1966 zum 60. Mal. Im AZ-Interview spricht Löwen-Legende Fredi Heiß über die Mannschaft von damals, überhartes Training in der Winterpause und die aktuell schwierige Situation seines Herzensvereins.

28. Mai 2026 - 12:42 Uhr

Meister-Löwe Fredi Heiß war einer der Erfolgsgaranten der legendären 66er-Generation. © IMAGO/Ulrich Wagner