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Interview

Meister-Löwe Heiß über die Krise: "Kein Wunder, dass ein Hasan Ismaik mitreden will"

Am Donnerstag jährt sich die Meisterschaft des TSV 1860 von 1966 zum 60. Mal. Im AZ-Interview spricht Löwen-Legende Fredi Heiß über die Mannschaft von damals, überhartes Training in der Winterpause und die aktuell schwierige Situation seines Herzensvereins.
Matthias Eicher |
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Meister-Löwe Fredi Heiß war einer der Erfolgsgaranten der legendären 66er-Generation.
Meister-Löwe Fredi Heiß war einer der Erfolgsgaranten der legendären 66er-Generation. © IMAGO/Ulrich Wagner

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