"Meine es nicht arrogant": Niederlechner nach historischem Treffer für TSV 1860 überglücklich

Der TSV 1860 gewinnt das erste Pflichtspiel der Saison bei Eintracht Berglern mit 5:0. Nach dem Sieg spricht Kapitän Florian Niederlechner über das historische Tor für Sechzig.

Fußballplatz, dahinter Fantribüne Maisfeld, Kirchturm – und darüber rauschten auf der Einflugschneise des Flughafens in den 90 Minuten mehr Flieger, als die Blauen Tore schossen: Der TSV 1860 hat die Pflichtspielsaison 2026/27 in der Ersten Runde des Totopokals bei Dorfklub SV Eintracht Berglern mit einem mühsamen 5:0 (2:0) eröffnet. "Im Pokal geht es darum, weiterzukommen. Es war sicher nicht das beste Spiel", sagte Coach Alper Kayabunar.

Niederlechner trifft in der 9. Minute

Torjäger Florian Niederlechner gebührte am Dienstagabend gegen den Neuntligisten die ehrenvoll-historische Aufgabe, die Giesinger aufs Feld zu führen und in der 9. Minute den ersten Treffer für Sechzigs neue Fußballfirma zu erzielen. "Ich bin müde", meinte der Stürmer nach dem Spiel: "Ich habe bisher einmal mit der Mannschaft trainiert, weshalb ich schon froh war, spielen zu können. Aber es war klar, dass es von mir kein super Spiel wird."

Es war klar, dass es von mir kein super Spiel wird." Florian Niederlechner

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Den historischen Premierentreffer für die neuen Löwen zu erzielen, war ihm dabei nicht so wichtig. "Ich meine es nicht arrogant, aber für mich war es einfach wichtig, dass ich Minuten sammle und mich wieder daran gewöhne", so Niederlechner. Für einen Doppelpack reichte es an jenem Abend nicht. Die Youngster Raphael Wach (45.), Loris Husic (66.), Arian Calderon (76., 78.) schraubten das Ergebnis vor 1750 Zuschauern in die Höhe.

Traf erneut für den TSV 1860: Loris Husic. © IMAGO

Eicher zur AZ: "Ich hätte gerne gleich gehalten"

Der reaktivierte Torhüter Vitus Eicher (35) und Spielmacher Tunay Deniz (32) waren zwar ebenfalls in das beschauliche Örtchen im Landkreis Erding gereist, kamen allerdings noch nicht zum Einsatz. "Ich hätte gerne gleich gehalten hier in meiner Heimat, aber das war organisatorisch leider noch nicht möglich", sagte der aus dem Nachbarort Langengeisling stammende Eicher der AZ.