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Interview

"Mehr Relevanz bekommen": BFV rüstet nach Löwen-Abstieg beim Thema Sicherheit nach

Am Samstag startet der TSV 1860 in die Regionalligasaison. BFV-Präsident Christoph Kern verrät im AZ-Interview, warum Vereine in seiner Liga keine Wirtschaftlichkeit nachweisen müssen und warum der Verband bei Pyrotechnik knallhart durchgreift.
Kilian Kreitmair |
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Präsident des BFV: Christoph Kern.
Präsident des BFV: Christoph Kern. © BFV

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