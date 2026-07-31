Interview "Mehr Relevanz bekommen": BFV rüstet nach Löwen-Abstieg beim Thema Sicherheit nach

Am Samstag startet der TSV 1860 in die Regionalligasaison. BFV-Präsident Christoph Kern verrät im AZ-Interview, warum Vereine in seiner Liga keine Wirtschaftlichkeit nachweisen müssen und warum der Verband bei Pyrotechnik knallhart durchgreift.

31. Juli 2026 - 21:26 Uhr

Präsident des BFV: Christoph Kern. © BFV