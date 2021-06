"Megastarker Automobilpartner": Auto Bierschneider neuer Exklusiv-Partner des TSV 1860

Der TSV 1860 hat einen neuen Exklusiv-Partner: Zukünftig ist Auto Bierschneider Automobilpartner der Löwen. "Ein Top-Spieler in der Automobilbranche", schwärmt Finanz-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer vom neuen Sponsor.

München - Der TSV 1860 "fährt zukünftig auf Land Rover ab". Wie der Klub am Freitag mitteilt, wird die Auto Bierschneider Gruppe neuer Exklusiv-Partner.

"Wir sind stolz, dass wir mit der Auto Bierschneider Gruppe einen Top-Spieler in der Automobilbranche gewinnen konnten", zeigt sich Marc-Nicolai Pfeifer, Finanz-Geschäftsführer des TSV 1860, erfreut über den neuen Deal.

TSV 1860 erhofft sich "ein höheres Unterstützungsniveau"

Das familiengeführte Unternehmen hat einen Jahresumsatz von über 700 Millionen Euro und ist beschäftigt an seinen 23 Standorten über 1.200 Mitarbeiter. Die Löwen erhoffen sich von ihrem neuen "in der Automobilbranche ein höheres Unterstützungsniveau", heißt es in der Mitteilung.

Neben der Festigung gemeinsamer Werte erhofft sich der neue Partner durch das Engagement, seine Bekanntheit in München und im bayerischen Raum weiter zu steigern. "Deshalb blicken wir von der Auto Bierschneider Gruppe zuversichtlich und hoffnungsvoll in die gemeinsame Zukunft mit den Münchner Löwen", sagt Michael Fleischmann, Hauptgesellschafter der Bierschneider Gruppe.