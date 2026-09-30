Am 18. Oktober steht das München-Derby zwischen dem TSV 1860 und dem FC Bayern II an. Die Karten für die Partie waren innerhalb von Minuten ausverkauft.

Bei den Löwen freut man sich bereits aufs Derby gegen die kleinen Bayern.

Nur noch zweieinhalb Wochen, dann wird München zumindest in fußballerischer Hinsicht wieder in zwei Lager geteilt sein: Am 18. Oktober steht das mit Spannung erwartete Derby zwischen dem TSV 1860 und dem FC Bayern II an!

Auch wenn es nur die "kleine Variante" des München-Derbys ist, ist die Vorfreude der Fans offenbar groß. Wie die Löwen am Mittwoch mitteilen, waren die Karten für die Partie "innerhalb von Minuten vergriffen".

Auch im roten Lager sind die Tickets heiß begehrt. Nach Angaben des FC Bayern, der das Derby im Grünwalder Stadion als Gastmannschaft bestreiten wird, ist das Spiel nach Ablauf des fristgerechten Anfragezeitraums (18. bis 25. September) aktuell überbucht. Die Nachfrage nach Tickets übersteigt somit das zur Verfügung stehende Kontingent. Die Karten für den Gästeblock werden daher per Losverfahren vergeben.

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TSV 1860: Auch Ansbach-Heimspiel bereits ausverkauft

Letztmals standen sich beide Teams in der Saison 2020/21 gegenüber. Seinerzeit setzten sich die Löwen im Hinspiel mit 2:0 durch, das Rückspiel endete 2:2. Am Ende stiegen die kleinen Bayern in die Regionalliga ab, wo sie bis heute spielen.

Bei 1860 ist die Nachfrage nach Tickets trotz des Zwangsabstiegs im vergangenen Sommer ungebrochen. Auch das letzte Wiesn-Heimspiel gegen die SpVgg Ansbach am kommenden Samstag ist ausverkauft. Für das darauffolgende Heimspiel gegen die SpVgg Bayreuth (13. Oktober) sind aktuell nur noch Restkarten verfügbar.