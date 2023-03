Maurizio Jacobacci erklärt: Das muss beim TSV 1860 besser werden

Auch Maurizio Jacobacci konnte gegen Viktoria Köln den Negativlauf des TSV 1860 nicht stoppen. An diesen Problemstellenmöchte der neue Löwen-Coach nun arbeiten.

München - Auch unter dem neuen Löwen-Trainer Maurizio Jacobacci ist die Trendwende bislang ausgeblieben. Die 0:1-Pleite gegen Viktoria Köln war bereits das sechste sieglose Spiel des TSV 1860 in Serie.

Mittlerweile haben die Löwen als Tabellenachter acht Punkte Rückstand auf den Relegationsrang und hängen im Ligamittelfeld fest.

1860-Coach Jacobacci fordert "präziser zu spielen"

Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt derzeit noch elf Punkte. Doch bleiben Erfolgserlebnisse auch in den kommenden Wochen aus, müssen die Sechzger den Blick auch nach unten richten.

Nach der Niederlage gegen Köln erklärte Jacobacci, woran sein Team in den kommenden Wochen arbeiten muss, um endlich wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. "Gewisse Abläufe und Laufwege verbessern, präziser zu spielen", sagte der 60-Jährige auf der Pressekonferenz.

Mittelfeld des TSV 1860 muss sich "mehr zutrauen"

Vor allem monierte der Wahl-Schweizer, dass die letzten Pässe nicht sauber gespielt wurden. Dadurch sei sein Team gegen Köln zu wenigen Tormöglichkeiten gekommen. Im Mittelfeld müssen sich die Spieler "mehr zutrauen. Man muss sich mehr zeigen, man muss den Ball mehr fordern und das geht nur über die Trainings".

Am Dienstag nahmen die Löwen nun die Vorbereitung auf den MSV Duisburg am kommenden Samstag (14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) auf, um an den geforderten Dingen zu arbeiten.