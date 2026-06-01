1860-Kader neu bewertet: Wer gewinnt, wer verliert, wer ist am wertvollsten?
Beim neuesten Marktwert-Update von "transfermarkt.de" wurden auch etliche Löwen-Spieler neu bewertet. Der größte Gewinner ist dieses Mal Samuel Althaus. Der Youngster konnte seinen Marktwert um 300.000 Euro steigern und liegt nun bei 400.000 Euro.
Haugen hat nun einen Marktwert von 600.000 Euro
Der Mittelfeldspieler ist damit geteilt mit drei anderen Spielern der viertwertvollste Löwe. Auch Topscorer Sigurd Haugen legte ordentlich zu und hat nun dank einer Aufwertung um 100.000 Euro einen neuen Wert von 600.000 Euro. Damit ist der Norweger der zweitwertvollste Löwe.
Ansonsten konnten sich auch noch Loris Husic, Lasse Faßmann und Sechser Damjan Dordan um jeweils 50.000 Euro auf 200.000 Euro steigern. Zudem wurde der Marktwert von Tim Danhof um 25.000 Euro auf 250.000 Euro aufgewertet.
Dulic büßt an Marktwert ein, bleibt aber an der Spitze
Allerdings mussten auch einige Sechzger einen Marktwert-Verlust hinnehmen. Der größte Verlierer ist Sean Dulic, der 100. 000 Euro einbüßte. Mit 1,2 Millionen Euro ist er aber weiter deutlich an der Spitze bei den Löwen.
Kevin Volland (450.000 Euro), Manuel Pfeifer (450.000 Euro), Max Christiansen (350.000 Euro), Thore Jacobsen (350.000 Euro), Marvin Rittmüller (350.000 Euro), Jesper Verlaat (300.000 Euro), Patrick Hobsch (275.000 Euro) und Florian Niederlechner (250.000 Euro) büßten jeweils 50.000 Euro an Marktwert ein.
1860 hat den viertwertvollsten Kader der 3. Liga
Außerdem müssen Raphael Schifferl (250.000 Euro), Tunay Deniz (225.000 Euro), Maximilian Wolfram (225.000 Euro), Kilian Jakob (200.000 Euro), Morris Schröter (150.000 Euro), Rene Vollath (75.000 Euro) und Emre Erdogan (50.000 Euro) ein Minus von 25.000 Euro hinnehmen.
Insgesamt senkte sich der Kaderwert nach der Neubewertung um 100.000 Euro auf 9,2 Millionen Euro. Damit hat der TSV 1860 den viertwertvollsten Kader der Dritten Liga. Davor rangieren die Zweitvertretungen aus Hoffenheim und Stuttgart sowie Alemania Aachen.
- Themen:
- TSV 1860 München
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen