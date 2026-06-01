1860-Kader neu bewertet: Wer gewinnt, wer verliert, wer ist am wertvollsten?

Die Marktwerte der 3. Liga wurden angepasst. Samuel Althaus legt ordentlich zu, etliche Löwen werden abgewertet.
Christina Stelzl
Unter anderem Samuel Althaus, Sigurd Haugen und Florian Niederlechner haben neue Marktwerte erhalten. © sampics (sampics)

Beim neuesten Marktwert-Update von "transfermarkt.de" wurden auch etliche Löwen-Spieler neu bewertet. Der größte Gewinner ist dieses Mal Samuel Althaus. Der Youngster konnte seinen Marktwert um 300.000 Euro steigern und liegt nun bei 400.000 Euro.

Haugen hat nun einen Marktwert von 600.000 Euro

Der Mittelfeldspieler ist damit geteilt mit drei anderen Spielern der viertwertvollste Löwe. Auch Topscorer Sigurd Haugen legte ordentlich zu und hat nun dank einer Aufwertung um 100.000 Euro einen neuen Wert von 600.000 Euro. Damit ist der Norweger der zweitwertvollste Löwe.

Ansonsten konnten sich auch noch Loris Husic, Lasse Faßmann und Sechser Damjan Dordan um jeweils 50.000 Euro auf 200.000 Euro steigern. Zudem wurde der Marktwert von Tim Danhof um 25.000 Euro auf 250.000 Euro aufgewertet.

Der wertvollste Löwe: Sigurd Haugen. © IMAGO

Dulic büßt an Marktwert ein, bleibt aber an der Spitze

Allerdings mussten auch einige Sechzger einen Marktwert-Verlust hinnehmen. Der größte Verlierer ist Sean Dulic, der 100. 000 Euro einbüßte. Mit 1,2 Millionen Euro ist er aber weiter deutlich an der Spitze bei den Löwen.

Kevin Volland (450.000 Euro), Manuel Pfeifer (450.000 Euro), Max Christiansen (350.000 Euro), Thore Jacobsen (350.000 Euro), Marvin Rittmüller (350.000 Euro), Jesper Verlaat (300.000 Euro), Patrick Hobsch (275.000 Euro) und Florian Niederlechner (250.000 Euro) büßten jeweils 50.000 Euro an Marktwert ein.

1860 hat den viertwertvollsten Kader der 3. Liga

Außerdem müssen Raphael Schifferl (250.000 Euro), Tunay Deniz (225.000 Euro), Maximilian Wolfram (225.000 Euro), Kilian Jakob (200.000 Euro), Morris Schröter (150.000 Euro), Rene Vollath (75.000 Euro) und Emre Erdogan (50.000 Euro) ein Minus von 25.000 Euro hinnehmen.

Insgesamt senkte sich der Kaderwert nach der Neubewertung um 100.000 Euro auf 9,2 Millionen Euro. Damit hat der TSV 1860 den viertwertvollsten Kader der Dritten Liga. Davor rangieren die Zweitvertretungen aus Hoffenheim und Stuttgart sowie Alemania Aachen.

  • Rampftlschorsch am 22.03.2026 01:27 Uhr / Bewertung:

    Na, schaun wir mal wie lange es dauert bis dieser Kommentar gelöscht wird (beim inhaltlich gleichen vorher waren es vier Stunden. Lippmann kommt von 150.000, geht auf 400.000. Laut Artikel sind das 60% Plus. Ich versuche es sehr einfach zu machen.Es ist sehr einfach darauf zu kommen, dass eine Steigerung um 250.000 von 150.000 mehr als 100% sein müssen, weil 250.000 (=400.000 ./. 150-000) mehr als 150.000 sind, 60% sind aber weniger als 100%, diese Lösung muss also falsch sein. Wir können ja mal schauen, was 250 (tausend kürzen sich weg) im Verhältnis zu 150 sind. und, eha, das sind ja 1,67 (rechenweg: 250/150). Weil wir in der Prozentrechnung sind, noch mal 100 und wir sind bei gerundet 167 % . Glückwunsch, Sie haben soeben die siebte Klasse Mathe wiederholt.

  • Rampftlschorsch am 21.03.2026 13:12 Uhr / Bewertung:

    Von 150 auf 400 entspricht einer Steigerung um 60%? 7.Klass-Mathe gibts auf der Journalistenschule wohl nicht, kan aber offenbar auch nicht vorausgesetzt werden. Zur Info eine Steigerung um 250 von der Basis 150 auf 400 entspricht 166,67%

  • Kaiser Jannick am 13.06.2024 13:53 Uhr / Bewertung:

    Schlecht recherchiert, liebe AZ.

    Nicht der gewechselte Lakenmacher ist mit 450 000 Marktwert der wertvollste Löwe, sondern vielmehr:

    500 000: Fabian Schubert
    450 000: Thore Jacobsen
    400 000: Michael Glück und Joel Zwarts
    350 000: Philipp, Verlaat, Schröter, Guttau

    D.h. drei Neuzugänge stehen beim Marktwert schon unter den top Vier.

