Marktwert-Update beim TSV 1860: Raphael Holzhauser um 500.000 Euro abgewertet

Am Donnerstag wurden die Marktwerte der 3. Liga erneuert. Vor allem ein Löwen-Spieler ist der große Verlierer.

München - Beim neuesten Marktwert-Update von " " wurden auch wieder einige Löwen-Spieler neu bewertet.

Der TSV 1860 zeigte in den vergangenen Wochen meist unzufriedenstellende Leistungen. Die Performance auf dem Platz wirkt sich jetzt bei einigen Löwen auch auf die Marktwerte aus. Bei nur einem Spieler erhöhte sich der Marktwert, während gleich sechs Spieler durch das Update Ende März Werteinbußen hinnehmen müssen.

Größter Marktwert-Verlierer ist Raphael Holzhauser: Der erst im Winter verpflichtete Mittelfeld-Mann sollte bei den Löwen einer der entscheidenden Spieler auf dem Weg zum Aufstieg sein. Die Bilanz ist jedoch ernüchternd: Gerade einmal zwei Tore erzielte der Österreicher – eines davon vom Punkt. Dadurch rutscht der 30-Jährige um ganze 500.000 Euro nach unten und liegt jetzt bei 900.000 Euro. Zuvor war er mit 1,4 Millionen Euro der wertvollste Spieler der 3. Liga.

Raphael Holzhauser (r.) kann die hohen Erwartungen bislang nicht erfüllen. © IMAGO/Sven Simon

Marktwerte beim TSV 1860: Verlaat, Bär und Lex herabgestuft

Während Jesper Verlaat beim vergangenen Marktwert-Update noch zu den Gewinnern zählte, sinkt der Wert des Innenverteidigers nun um 75.000 Euro und liegt mit 325.000 Euro wieder unter dem Marktwert, den er zum Zeitpunkt seiner Verpflichtung im vergangenen Sommer besaß. Ebenfalls ein Minus haben die beiden Offensivakteure Stefan Lex (200.000 Euro) und Marcel Bär (350.000 Euro), die beide um 50.000 Euro abgewertet wurden, zu verbuchen. Mit gerade einmal 1,25 Toren pro Spiel konnte die Offensive der Löwen im bisherigen Kalenderjahr nicht gerade überzeugen und ist mitverantwortlich für die Talfahrt der vergangenen Monate.

Wörl unter den wenigen Gewinnern

Aufgrund von nur zwei Siegen in zwölf Spielen in 2023 finden sich die Löwen nun im Tabellenmittelfeld auf Platz neun wieder und können die Aufstiegshoffnungen so gut wie begraben.

Marius Wörl war zuletzt einer der wenigen Löwen, der überzeugen konnte. © Augenklick/sampics

Ein Spieler verbucht dennoch ein ordentliches Marktwert-Plus: Marius Wörl. Der 18-Jährige hat sich zuletzt mit guten Leistungen in der ersten Mannschaft festgespielt und wird daher mit einem Plus von 150.000 Euro belohnt, womit sein Marktwert nun 350.000 Euro beträgt.